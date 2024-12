SARONNO – “Con gli allenatori Claudia, Ale, Luca e Laura, con il coach della prima squadra Stefano Gambaro ed i giocatori Francesco e Davide, con i ragazzi del settore giovanile aiutanti d’eccezione, tutti insieme, ci siamo divertiti un sacco nel pomeriggio dell’altro giorno per la festa di Natale del minibasket!” Così i dirigenti dell’Az Robur Saronno, la cui formazione maggiore quest’anno ha debuttato nel campionato maschile di serie B Nazionale; alle spalle c’è un ampio settore giovanile

Un dolcetto qua e là, una corsa su e giù per il campo, in un PalaRonchi di via Colombo addobbato per la festa e ricco di regali e sorprese. Ne è uscito un pomeriggio davvero spettacolare, per i piccoli roburini Questa è la Robur, famiglia e sorrisi, con un pizzico di pallacanestro.