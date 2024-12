ilGro

MONZA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del presidente della provincia Monza e Brianza, Luca Santambrogio, con il bilancio del 2024.

È davvero un piacere per me, al termine del primo anno del mio secondo mandato da Presidente della Provincia di Monza e della Brianza, portarvi i miei saluti e fare insieme il punto sul lavoro svolto nel 2024.

Un anno invero particolare, che ha visto non solo le elezioni del Presidente e il rinnovo del Consiglio Provinciale, ma in cui abbiamo anche salutato i primi 20 anni del nostro Ente con un nuovo marchio che identificherà la Provincia di Monza e della Brianza per gli anni a venire. Un anno, inoltre, che ha visto l’elezione di un nuovo presidente di Upi, Pasquale Gandolfi, che insieme a noi porterà avanti il tema della riforma degli enti locali di cui ormai è evidente l’estremo bisogno, più volte esternato da ogni parte politica oltre che dallo stesso Presidente della Repubblica.

Il 2024 è certamente stato un anno sfidante, ricco di progetti che contribuiscono a sfaccettare sempre più il volto di una nuova Provincia che prende forma. Penso alla continua crescita dei servizi di rete per i Comuni e altri enti del territorio, sempre più innovativi e attenti alle esigenze di realtà grandi e piccine, rendendo la Provincia una vera “Casa dei Comuni”. Penso ai grandi investimenti sulle strade e sui ponti del territorio per assicurare la massima sicurezza di tutti i cittadini e al contempo dare risoluzione a problemi decennali (come nel caso del nuovo tratto stradale fra Lesmo e Correzzana). Penso al profuso sforzo di coordinamento con i Sindaci del territorio e al ruolo di regia svolto da Provincia sui temi delle tratte B2 e C di Pedemontana, progetto il cui avvio dei lavori è ormai imminente. Penso alla continua crescita dei servizi al lavoro, con gli ottimi risultati ottenuti dai Job Day organizzati sul territorio e all’ottima collaborazione con Afol Mb. Penso ai grandi investimenti impiegati in favore delle scuole del territorio, dalle più piccole alle più grandi, fra cui cito in particolar modo l’Omnicomprensivo di Vimercate, interessato quest’anno da diversi interventi che, insieme al progetto di riqualificazione complessivo avviato con il supporto tecnico del Politecnico di Milano, traghetteranno il plesso verso il futuro come esempio di eccellenza del nostro sistema scolastico. Penso infine alla crescita diVille Aperte in Brianza e del marketing territoriale della Provincia, che quest’anno si è aperto anche a nuovi eventi culturali.

A guidare tutte queste attività, sempre saldi sono stati i principi della trasparenza, efficacia ed efficienza amministrativa, oltre alla volontà di promuovere un ente ancora più vicino ai Comuni, ai cittadini e a tutti gli stakeholder, una Provincia capace di assolvere al meglio al proprio ruolo di coordinamento e di governance territoriale, favorendo una modalità operativa condivisa e coordinata con tutti gli enti locali.

Non mi resta infine che augurare a voi e a tutti i cittadini di passare queste festività con gioia e serenità insieme ai propri cari. Buone feste.”