Cronaca

CESANO MADERNO – Grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri in via Borromeo a Cesano Maderno: per una caduta dalla bicicletta ha riportato serie lesioni un ragazzi di 16 anni. Sul posto l’intervento della polizia locale cesanese, e dei mezzi di soccorso di Areu ed è partito anche l’elisoccorso da Como, che ha quindi trasportato il ferito all’ospedale San Gerardo di Monza.

A quanto pare il giovane non è in pericolo di vita, ma ha riportato seri traumi. Sono ora in corso gli accertamenti da parte degli agenti della vigilanza urbana – che nell’immediatezza hanno compiuto i rilievi del sinistro – per ricostruire con precisione l’accaduto, a quanto pare nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi o altre persone.

(foto archivio)

21122024