SOLARO – Shopping di Natale? Domani si potrà fare al mercato a Solaro. Domenica 22 dicembre il mercato settimanale, solitamente previsto il giovedì, è stato anticipato per evitare la sovrapposizione con il giorno festivo di Santo Stefano. Una decisione che offre un’occasione in più per chi è ancora alla ricerca dei regali natalizi o degli ingredienti per il pranzo delle feste.

Le bancarelle, con la loro offerta di prodotti alimentari, abbigliamento e articoli per la casa, saranno pronte ad accogliere i clienti dalle prime ore del mattino fino a mezzogiorno.

Anche a Saronno il mercato settimanale subirà una variazione. Sempre domani, domenica 22 dicembre, si svolgerà il mercato al posto di quello previsto per mercoledì 25 dicembre, giorno di Natale.

Queste modifiche permettono ai commercianti e ai clienti di rispettare le tradizioni dei mercati locali senza rinunciare ai giorni di festa, offrendo al contempo un’opportunità in più per prepararsi al Natale.

