VENEGONO INFERIORE – “I nostri ragazzi del consiglio comunale sono stati accolti nella “casa” del signor prefetto per uno scambio d’auguri e un in bocca al lupo per la nuova avventura”. Così i responsabili della Amministrazione civica di Venegono Inferiore.

I ragazzi sono stati accompagnati a Varese dalle loro professoresse, dalla dirigente scolastica e dal vicesindaco Lisa Filuguri, ed hanno portato in dono palline di natale con al loro interno frasi e intenti di buon augurio e auspicio per il futuro, un regalo molto apprezzato da parte del prefetto, Salvatore Rosario Pasquariello.