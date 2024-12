Volley

CARONNO PERTUSELLA – Ultimo giro di giostra del 2004 per la Rossella Caronno di coach Claudio Gervasoni che oggi affronteranno, tra le mura domestiche, i piemontesi di Val Chisone. Appuntamento natalizio da non perdere per vedere in campo i giallo blu e scambiarci gli auguri di buone feste. Come sempre sarà possibile seguire l’incontro in diretta sul canale YouTube della Pallavolo Caronno, dalle 19.45.

Si gioca per la 11′ giornata del campionato nazionale di serie B.

In campo anche la capolista Pallavolo Saronno: incontro dalle 18 al saronnese palasport Dozio di via Biffi, ospite il Parella Torino e diretta sui social della Pallavolo Saronno.

Si disputa, alle 20, al centro sportivo Blu di via Tolstoj a Limbiate anche Miretti Limbiate-Novi.

(foto Giovanni Pini: Caronno in azione di gioco)

