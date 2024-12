Cronaca

BREGNANO – La polizia di Stato ha arrestato un 30enne italo-brasiliano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di un’arma clandestina. L’arresto è avvenuto nel primo pomeriggio dell’altro giorno, quando gli agenti hanno intercettato nella bassa comasca un’auto di grossa cilindrata con targa svizzera del Ticino.

Il controllo e il ritrovamento

Alla guida dell’auto c’era il 30enne, unico occupante del veicolo, che ha subito mostrato segni di agitazione alla vista dei poliziotti, insospettendo gli agenti. Durante il controllo del mezzo, i tutori dell’ordine hanno rinvenuto nel portabagagli 2 chili e mezzo di cocaina, quasi 5.000 euro in contanti e una pistola automatica con matricola abrasa, completa di cartucce.

La perquisizione domiciliare

Dopo l’arresto in flagranza di reato, i poliziotti hanno accompagnato l’uomo alla sua abitazione per una perquisizione approfondita. Anche qui sono stati trovati ulteriori quantitativi di droga e denaro: 1 chilo e 300 grammi di marijuana, 1 chilo e mezzo di hashish e altri 5.000 euro in contanti.

Sequestri e custodia cautelare

Tutto il materiale rinvenuto, compresa l’autovettura intestata al 30enne, è stato sequestrato. Su disposizione del pubblico ministero, l’uomo è stato trasferito al carcere di Como, dove rimarrà in attesa di ulteriori accertamenti e procedimenti giudiziari.

22122024