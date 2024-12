Sport

CASTELLANZA – Un ultimo ballo prima di natale, sono pronti a scendere in campo i ragazzi dell’AZ Pneumatica Robur Saronno contro l’Andrea Costa Imola per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West. Palla a due alle 12 al PalaBorsani di Castellanza.

La Robur si presenta alla disputa dopo la spettacolare vittoria esterna a Ragusa , fondamentale per staccarsi dal gruppo di fondo classifica composto da Fiorenzuola, Crema e la stessa Ragusa.

Diversa, invece, la situazione in graduatoria in quel di Imola, con all’attivo 9 vittorie e 7 sconfitte. La formazione romagnola ha alle spalle un solido passato di A2 e in estate ha rifondato il roster presentandosi con un gruppo di talento, freschezza ed esperienza. A guidare la banda l’estroso esterno tiratore Klanjscek, raffinato scorer e uno tra i pochi con più di 20 punti di media in tutto il campionato. Con lui il lungo Filippini, la guardia prodotto di Milano Restelli, le ali Toniato e Chiappelli e l’espertissimo playmaker Sanguinetti. Completano le rotazioni Fazzi, Fea, Zedda e Pavani.