Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Oggi alle 14.30 il derby della 16′ giornata di Eccellenza, allo stadio di corso della Vittoria la sfida fra i locali della Caronnese e il Fbc Saronno, match che vale anche per le zone alte della graduatoria. Su ilSaronno la cronaca play by play del match.

Arbitro Fabrizio Consales di Lodi e con assistenti Simone Bonfanti di Milano e Samuele Cometti di Bergamo. Allo stadio di Caronno Pertusella atteso il pubblico delle grandi occasioni per un incontro che non manca mai di suscitare gli entusiasmi degli sportivi locali e che mette di fronte di squadre in buona salute.

Classifica

Solbiatese 39 punti, Mariano 36, Pavia e Caronnese 35, Ardor Lazzate 32, Rhodense 31, Fbc Saronno 28, Meda 21, Vergiatese 20, Cinisello 18, Casteggio, Lentatese e Sedriano 16, Sestese e Ispra 15, Legnano 11, Robbio Libertas 8, Base 96 Seveso 6.

22122024