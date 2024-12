Calcio

CARONNO PERTUSELLA -Tra spettacolo ed emozioni, una straripante Caronnese si aggiudica l’importante derby disputato nel primo pomeriggio di oggi 22 dicembre contro il Fbc Saronno allo stadio comunale di Caronno Pertusella valida per l’ultima giornata del girone di andata del campionato di Eccellenza lombarda.

La cronaca – Nel primo tempo partono benissimo i padroni di casa rossoblu ma, dopo circa un quarto d’ora di dominio, il Saronno riesce a prendere le misure prendendo il controllo del gioco e trovando il goal che, precisamente al minuto 36′, sblocca il risultato con una grande conclusione partita dai piedi di Mammetti che dal limite dell’area di rigore riesce ad insaccare il pallone dello 0-1 nell’angolino basso alla sinistra del portiere avversario.

La ripresa è, invece, totalmente a senso unico per la Caronnese che, quasi indiavolata, pareggia i conti dopo soli 9 minuti dal via con l’ex Saronno Romeo che, a porta sguarnita, riesce a concretizzare una bellissima azione personale creata dall’ex Lecce e Parma Doumbia. Dopo solamente 5 minuti dal pareggio, i padroni di casa raddoppiano, questa volta sugli sviluppi di un calcio d’angolo sul quale Sorrentino riesce a liberarsi con un bellissimo movimento a tagliare in area insaccando, così, di testa il pallone del vantaggio. La Caronnese, però, non si accontenta del poco margine di vantaggio e, a circa dieci minuti dalla fine, elimina qualsiasi speranza ai “cugini” di Saronno mettendo a segno altre due pesantissime reti prima con il bomber Colombo e poi con la conclusione rasoterra di Romeo che trova la doppietta personale al suo esordio da titolare con la maglia rossoblu.

La Caronnese si aggiudica, così, per 4-1 il derby contro il Fbc Saronno rimontando lo svantaggio rimediato durante il primo tempo regolamentare e conquista tre importantissimi punti con cui chiude il girone di andata al secondo posto della classifica a pari merito con il Pavia a due punti dalla capolista Solbiatese. Risultato pesante, invece, per il Saronno che non riesce a difendere lo 0-1 del primo tempo tornando, dunque, a casa con la settima sconfitta stagionale.

Su ilSaronno anche le parole dell’allenatore saronnese, Fiorenzo Roncari; l’intervista al tecnico della Caronnese, Michele Ferri, e la cronaca play by play del match. E ad uno dei mattatori del match. l’ex saronnese Davide Romeo, autore di una doppietta.

Caronnese-Fbc Saronno 4-1

CARONNESE (4-3-3): Paloschi; Cerreto, Galletti, Sorrentino, Dilernia; Zibert; Malvestio, Cannizzaro; Doumbia, Romeo (41’ st Paltrinieri), Colombo. A disposizione Vergani, Battistella, Lofoco, Oliviero, De Angelis, Savino, Rosa, Corno. All. Ferri.

FBC SARONNO (3-5-2): Todesco; Ortolani, Bello, Fasoli; Cabezas (34’ st Ferrari), Vaglio, Pedrocchi, De Vincenzi (11’ st Favilla), Ruschena (26’ st Sironi); Mammetti, Locati (38’ st Schingo). A disposizione Gargarella, Brennici, Ciceri, Lanzarotti, Mazzone. All. Roncari.

Arbitro: Consales di Lodi (Bonfanti di Milano e Cometti di Bergamo).

Marcatori: 37’ pt Mammetti (S), 8’ st Romeo (Ca), 15’ st Sorrentino (Ca), 34’ st Colombo (Ca), 38’ st Romeo (Ca).

Note – Spettatori 500. Angoli 10-1 Caronnese. Ammoniti Cabezas, Romeo. Recupero 1-3.

Risultati

Base 96 Seveso-Casteggio 0-1, Caronnese-Fbc Saronno 4-1, Cinisello-Solbiatese 1-1, Legnano-Vergiatese 3-0, Lentatese-Sestese 2-1, Mariano-Pavia 1-2, Meda-Ardor Lazzate 1-4, Rhodense-Ispra 4-0, Sedriano-Robbio Libertas 1-0.

Classifica

Solbiatese 40 punti, Pavia e Caronnese 38, Mariano 36, Ardor Lazzate 35, Rhodense 34, Fbc Saronno 28, Meda 21, Vergiatese 20, Cinisello, Casteggio, Lentatese e Sedriano 19, Sestese e Ispra 15, Legnano 14, Robbio Libertas 8, Base 96 Seveso 6.

