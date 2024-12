Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Non solo una partita emozionante, poi finita con il netto successo della Caronnese ma anche un evento sportivo capace di scaldare gli animi, in senso positivo, degli appassionati del calcio locale: il riferimento va al derby di Eccellenza di domenica pomeriggio che hanno visto i rossoblù ospitare il Fbc Saronno. Gara finita 4-1 per i locali, che ha richiamato un pubblico numeroso, così numeroso non capita spesso di vederlo in queste categoria. Gremita la tribuna coperta dello stadio di corso della Vittoria, ed per l’occasione è stato aperto anche il settore ospiti della gradinata scoperta, dove si sono accomodati gli ultras saronnesi.

Su ilSaronno anche le parole dell’allenatore saronnese, Fiorenzo Roncari; l’intervista al tecnico della Caronnese, Michele Ferri, e la cronaca play by play del match. E ad uno dei mattatori del match. l’ex saronnese Davide Romeo, autore di una doppietta.

Caronnese-Fbc Saronno 4-1

CARONNESE (4-3-3): Paloschi; Cerreto, Galletti, Sorrentino, Dilernia; Zibert; Malvestio, Cannizzaro; Doumbia, Romeo (41’ st Paltrinieri), Colombo. A disposizione Vergani, Battistella, Lofoco, Oliviero, De Angelis, Savino, Rosa, Corno. All. Ferri.

FBC SARONNO (3-5-2): Todesco; Ortolani, Bello, Fasoli; Cabezas (34’ st Ferrari), Vaglio, Pedrocchi, De Vincenzi (11’ st Favilla), Ruschena (26’ st Sironi); Mammetti, Locati (38’ st Schingo). A disposizione Gargarella, Brennici, Ciceri, Lanzarotti, Mazzone. All. Roncari.

Arbitro: Consales di Lodi (Bonfanti di Milano e Cometti di Bergamo).

Marcatori: 37’ pt Mammetti (S), 8’ st Romeo (Ca), 15’ st Sorrentino (Ca), 34’ st Colombo (Ca), 38’ st Romeo (Ca).

Note – Spettatori 500. Angoli 10-1 Caronnese. Ammoniti Cabezas, Romeo. Recupero 1-3.

Risultati

Base 96 Seveso-Casteggio 0-1, Caronnese-Fbc Saronno 4-1, Cinisello-Solbiatese 1-1, Legnano-Vergiatese 3-0, Lentatese-Sestese 2-1, Mariano-Pavia 1-2, Meda-Ardor Lazzate 1-4, Rhodense-Ispra 4-0, Sedriano-Robbio Libertas 1-0.

Classifica

Solbiatese 40 punti, Pavia e Caronnese 38, Mariano 36, Ardor Lazzate 35, Rhodense 34, Fbc Saronno 28, Meda 21, Vergiatese 20, Cinisello, Casteggio, Lentatese e Sedriano 19, Sestese e Ispra 15, Legnano 14, Robbio Libertas 8, Base 96 Seveso 6.

22122024