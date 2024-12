Comasina

CESANO MADERNO – Nell’ambito delle iniziative natalizie, anche per contribuire a promuovere il commercio e lo shopping nei negozi in città, è stata decisa dal Comune la sospensione del pagamento per la sosta sugli stalli blu dalle 15 del venerdì alla mezzanotte del sabato, fino al prossimo 6 gennaio 2025.

L’iniziativa si abbina ai tanti eventi dal sapore natalizio in programma in città nel periodo delle festività di fine anno. L’Amministrazione comunale cesanese, in collaborazione con associazioni e gruppi locali, ha infatti allestito un ricco programma di appuntamento ed eventi, per i più piccoli ed anche per gli adulti.

(foto: uno dei parcometri di Cesano Maderno, sono stati predisposti dei volantini per ricordare quando la sosta è gratuita)

22122024