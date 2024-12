Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota del delegato cittadino di Forza Italia Giuseppe Anselmo in merito all’approvazione con il voto di Agostino De Marco del bilancio consolidato. QUI LA SINTESI

Ieri sera il Sindaco ha trovato i numeri ancora una volta. Ormai non fa più notizia, anche se il merito non è certamente suo. Chapeau ad Augusto Airoldi che comunque passera’ alla storia, non altri, per esser riuscito a trovar sempre una maggioranza a geometrie variabili.

Ieri sera abbiamo anche assistito alla votazione di Agostino De Marco, consigliere comunale con una lunga storia nelle fila di Forza Italia. Ha votato in coerenza con le scelte espresse nella sua motivazione, condivisibile o meno. Da uomo libero come si è sempre professato, risponde ai suoi elettori che da decenni lo votano in consiglio comunale.

Il suo voto, così come lo era già stato per la votazione del presidente del consiglio comunale, in cui la nostra chiara indicazione era per sostenere il candidato dell’opposizione Raffaele Fagioli, non ha rispecchiato l’opinione della segreteria cittadina e provinciale di Forza Italia. Il voto del consigliere De Marco ha rispecchiato la sua opinione politica personale. E’ chiaro un evidente scollamento con la linea del partito.

Nelle elezioni amministrative scorse il risultato politico di FI a Saronno è stato determinato non solo dai voti personali del consigliere De Marco ma anche dai voti che i saronnesi hanno dato come lista a Forza Italia ed agli altri candidati. Questi voti non sono stati espressi sicuramente per supportare un’amministrazione di centrosinistra, ma sono espressione di un voto per un partito moderato nel centrodestra. Mai nelle ultime elezioni a Saronno: amministrative, politiche, regionali ed europee, Forza Italia ha ricevuto un mandato dai suoi elettori per schierarsi o sostenere il centrosinistra.

Ci tengo a precisare che se nessuno può imporre il voto ad un consigliere comunale, è altrettanto vero che la segreteria di Forza Italia può non riconoscersi nel voto di un consigliere comunale eletto nelle sue liste, come ieri è accaduto.

Con l’anno nuovo ci sarà da approvare il bilancio previsionale, vero spartiacque, che potrà determinare il voto anticipato nel 2025. Sara’ un voto ancora più marcatamente politico che esprimerà la piena responsabilità di ciascuno. Forza Italia sin da oggi si schiera con l’opposizione ed il centrodestra ed accoglierà tutti coloro che adotteranno questa linea. Chi sosterrà la maggioranza di centrosinistra, si chiamerà fuori dal nostro percorso politico e dalla nostra linea”.

