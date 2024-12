Calcio

Nell’ultimo turno di campionato prima della pausa natalizia, il Casteggio conquista tre punti importanti contro il Base 96 grazie alla rete di De Stradis. La Caronnese rimonta in grande stile l’FBC Saronno, vincendo 4-1 con una doppietta di Romeo, un gol di Sorrentino e il sigillo finale di Colombo. Pareggio 1-1 tra Cinisello e Solbiatese, con Lonardi che pareggia per gli ospiti dopo il gol di Crimaldi. Il Legnano si impone con un netto 3-0 sulla Vergiatese, con Sartor e Veroni protagonisti nel primo tempo e Femminò che sigla il terzo gol nel finale. La Lentatese ha la meglio sulla Sestese con un 2-1, grazie a un rigore di Siano che decide il match dopo il pareggio su rigore di Romano. Il Pavia vince 2-1 contro il Mariano, con Perna e Poesio, che ribaltano la rete del vantaggio di Fumagalli. Grande vittoria dell’Ardor Lazzate che travolge 4-1 il Meda, mentre la Rhodense fa una goleada, vincendo 4-0 contro l’Ispra. Infine, il Sedriano supera 1-0 il Robbio Libertas grazie alla rete di Garavaglia.

Eccellenza – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

0-1 Reti: De Stradis4-1 Reti: 36′ pt Mammetti (S), 9′ st Romeo (C), 16′ st Sorrentino (C), 34′ st Colombo (C), 38′ st Romeo (C)1-1 Reti: 40′ pt Crimaldi (C), 43′ pt Lonardi (S)3-0 Reti: 5′ pt Sartor, 37′ pt Veroni, 39′ st Femminò2-1 Reti: 22′ pt Diaferio (L), 44′ Rig. Romano (S), 2′ st Rig. Siano (L)1-2 Reti: 25′ pt Fumagalli (M), 43′ pt Perna (P), 23′ st Poesio (P)1-4 Reti: 23′ pt Giangaspero (L), 37′ pt Confalonieri (M), 44′ pt Giangaspero (L), 21′ st Rapone (L), 45′ st Spitaleri (L)4-0 Reti: 27′, 37′ pt Urso, 46′ pt Fedeli, 14′ st Urso1-0 Reti: 2′ pt GaravagliaSolbiatese 40, Pavia 38, Caronnese 38, Mariano 36, Ardor Lazzate 35, Rhodense 34, FBC Saronno 28, Meda 21, Vergiatese 20, Cinisello 19, Casteggio 19, Lentatese 19, Sedriano 19, Sestese 15, Ispra 15, Legnano 14, Robbio Libertas 8, Base 6.