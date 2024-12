Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 21 dicembre, la tragica vicenda di una donna travolta da un treno a Vedano Olona, al furto notturno in un colorificio e la chiusura di un supermercato storico a Gerenzano. A Saronno, spazio al dibattito politico sulla tenuta dell’amministrazione comunale.

Un’effrazione notturna ha colpito un colorificio della zona, dove i ladri, dopo aver forzato l’ingresso, hanno portato via diversi trapani. Sul caso indagano le forze dell’ordine per ricostruire dinamica e responsabili.

A Vedano Olona si è consumata una tragedia in stazione: una donna di 31 anni è stata investita da un treno. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.

Il mercato settimanale del mercoledì a Saronno sarà anticipato per il Natale ad oggi domenica 22 dicembre

A Gerenzano chiude dopo 33 anni di attività lo storico supermercato di via Roma, un punto di riferimento per la comunità locale. La decisione è legata a motivi economici.

A Saronno è stato approvato il bilancio consolidato a salvare la maggioranza l’astensione del consigliere De Marco di Forza Italia

