Lazzate

LAZZATE – “Inaugurazione della piazza intitolata a Falcone e Borsellino, domenica 22 alle 11.45”: a ricorda l’appuntamento a Lazzate è l’assessore comunale Loredana Pizzi.

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono stati due magistrati italiani, simboli della lotta contro Cosa Nostra. Entrambi nati a Palermo, hanno dedicato la loro vita a combattere la criminalità organizzata, lavorando fianco a fianco nel pool antimafia guidato da Rocco Chinnici e successivamente da Antonino Caponnetto. Falcone, noto per il suo rigore investigativo, ha introdotto metodi innovativi come il tracciamento dei flussi finanziari mafiosi. È stato uno degli artefici del maxiprocesso di Palermo (1986-1987), che ha portato a centinaia di condanne. Borsellino, con la sua determinazione, ha svolto un ruolo chiave nel coordinare le indagini e nell’affermare il valore del lavoro collettivo. Entrambi persero la vita in attentati mafiosi: Falcone il 23 maggio 1992, nella strage di Capaci, e Borsellino il 19 luglio 1992, nella strage di via D’Amelio. I loro sacrifici hanno ispirato generazioni nella lotta contro la mafia e nella difesa della legalità.

22122024