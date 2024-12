Cogliate

COGLIATE – Le sagome delle pecorelle con le zampe rotte sparse sul marciapiede, i cammelli dei Re magi decapitati senza contare il pozzo distrutto: è il devastante spettacolo che si è trovato davanti stamattina chi è passato dalla rotonda dedicata ai donatori Avis dove era stato allestito un presepe con sagome di polistirolo.

Le sagome in polistirolo che rappresentano la scena della Natività sono state danneggiate e sparpagliate in giro, finendo perfino sui marciapiedi circostanti.

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio sarebbe avvenuto nottempo e si inserisce in una triste serie di atti vandalici già verificatisi negli anni scorsi. Anche questa volta sono stati attivati accertamenti per individuare i responsabili, con le forze dell’ordine che stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.

L’accaduto ha suscitato la ferma condanna del sindaco Andrea Basilico, che ha espresso il proprio sdegno con parole dirette: “Questa notte qualche testa vuota ha distrutto il bellissimo e storico presepe dell’Avis posizionato sulla rotonda dedicata ai donatori. Un gruppo di ragazzi, che probabilmente ha necessità di riempire il tempo con queste azioni assurde. Da genitore, mi chiedo, come è possibile tutto questo? Come è possibile che a notte inoltrata, ragazzini siano in giro a fare tutto questo e le famiglie non se ne rendano conto?”

