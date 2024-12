news

Tra le nuove arrivate in prevendita, BTFD è un token che si è distinto con l’acronimo unico “Buy The F***ing Dip”, presentando un nuovo approccio e promettendo guadagni a lungo termine, oltre a opportunità per chi si muove precocemente. Tuttavia, le prospettive a lungo termine del token derivano da attributi semplici come lo staking, mentre i guadagni a breve termine si concentrano su un trend che riguarda i movimenti negativi del mercato.

BTFD può sfruttare questi attributi per aumentare di valore? Questo articolo esplorerà a fondo i fondamentali del token per trovare una risposta.

Cos’è BTFD?

Non è subito chiaro cosa significhi BTFD. L’intero acronimo è nascosto dietro la mascotte del progetto, una mucca che scuote la testa, e non corrisponde al trend felice che il progetto cerca di creare.

Presentandosi come qualcosa di più di una semplice meme coin, BTFD parla di un movimento degen che la community sta aspettando. Menziona il gioco P2E che arriverà quando la prevendita raggiungerà l’8ª fase e l’APY del 90% che le persone riceveranno se investiranno nella sua prevendita.

La mucca neonata, o Baby Bull, evidenziata sul sito ufficiale, riflette la natura ottimistica del mercato. Poiché la maggior parte dei token attualmente sta facendo segnare un valore positivo, l’unica opportunità di “comprare il dip” potrebbe arrivare dalle prevendite, che il token BTFD ha organizzato.

Essendo un token ERC-20, il progetto parla raramente dei suoi casi d’uso principali. Il gioco P2E di cui parla è stato menzionato solo due volte sulla pagina. La principale forza che guida il valore di questo token sono le quattro mascotte che evidenziano i diversi aspetti del mercato bullish.

Baby Bull

Questa è la mascotte principale del progetto e ha l’obiettivo di agire come una guida visionaria. Si dice che possieda un fascino magnetico, e il suo focus è sulla costruzione della comunità.

Raging Bull

Raging Bull è stato definito come avente un’energia inarrestabile. È creativo e ha una passione per il design. Le sue opere d’arte sono il centro dei post sui social media di BTFD, cercando di suscitare emozioni positive nello spazio cripto.

Nerdy Bull

Nerdy Bull rappresenta gli elementi strategici dell’ecosistema BTFD. È un stratega che garantisce che i dettagli del progetto siano corretti e che l’ecosistema funzioni senza intoppi.

People’s Bull

L’ultimo toro è quello che dà voce alla comunità. People’s Bull è rappresentato come un’entità attiva sui social media e assicura che la comunità continui a rimanere coinvolta con gli aggiornamenti che il token BTFD presenta.

BTFD: lo staking e l’APY statico

L’approccio convenzionale allo staking durante la prevendita è basato sulla dinamicità: più token vengono messi in staking, più l’APY diminuisce. Tuttavia, BTFD ha mantenuto l’APY fermo al 90%. Secondo il sito ufficiale, lo staking bloccherà i token per 16 settimane dopo il lancio, il che significa che chi partecipa allo staking potrà interagire con questo ecosistema solo quasi 4 mesi dopo la conclusione della prevendita.

Sebbene questo possa suggerire che BTFD miri a guadagni a lungo termine, il progetto non ha molti elementi degni di nota per suggerire che possa sostenere il suo valore nel lungo periodo.

Previsione del prezzo di BTFD

BTFD ha scelto di seguire una prevendita a più fasi, che è diventata la norma per la maggior parte dei progetti. La prevendita ha 14 fasi, secondo il whitepaper, e ha raccolto oltre $2,9 milioni fino a oggi.

Il token offre anche più modalità di transazione, poiché il modulo di pagamento include Ethereum, Bitcoin, Binance Coin, Tron, Solana, Dogecoin, Avalanche, Litecoin e altre criptovalute supportate per le transazioni.

Tuttavia, sorgono problemi quando le persone cercano di connettere i propri wallet. Phantom Wallet ha bloccato il sito, affermando che non è sicuro. Questo solleva alcuni dubbi sulla piattaforma, che potrebbero danneggiare il prezzo di BTFD nel breve periodo. Ma poiché la prevendita è stata finora un successo, potrebbe verificarsi un picco di prezzo dopo la quotazione. La stima conservativa è che il prezzo di BTFD possa raggiungere $0,0004 dopo la conclusione della prevendita, seguito da una correzione.

A lungo termine, dovrà mostrare il suo gioco P2E per attirare l’attenzione del mercato. Se non lo farà, è probabile che gli investitori lo dimentichino o decidano di svendere i loro investimenti. Ottimisticamente, se BTFD fornirà i suoi vantaggi P2E, dovrà comunque competere con token simili. Ciò che farà emergere il token come distintivo determinerà se il prezzo di BTFD aumenterà qualche anno dopo la conclusione della prevendita.

Wall Street Pepe potrebbe essere un investimento migliore

Sebbene BTFD offra una mascotte unica e abbia guadagnato un grande seguito sui social media, con oltre 7.000 follower, ci sono ancora timori sulla legittimità della piattaforma. Pertanto, gli investitori dovrebbero considerare anche di impiegare i loro fondi in altre meme coin che offrono mascotte migliori e vantaggi più sostanziali a lungo termine.

Uno dei principali token che offre questi vantaggi è Wall Street Pepe. Ispirato a Pepe, Wall Street Pepe presenta un’immagine intrigante di un Pepe vestito in abito da ufficio, al telefono e con occhiali a $.

Accompagnato da una dichiarazione che descrive questa mascotte come qualcuno che disprezza le balene che si nascondono nei gruppi di insider, il progetto evidenzia il desiderio di creare una comunità WEPE, in cui i membri possano detenere il potere sul mercato delle meme coin e generare ricchezza insieme.

Il progetto fa una dichiarazione realistica sullo stato del mercato delle meme coin. Sebbene molte meme coin abbiano aumentato il loro valore, generando enormi guadagni, il numero di investitori è stato esiguo. Alcuni di questi investitori sono stati coloro che muovevano il mercato, altri sono stati sviluppatori, e alcuni sono stati delle balene. Wall Street Pepe mira a creare una comunità in cui gli investitori a bassa capitalizzazione possano detenere il potere sull’economia delle meme coin.

L’intento è farlo creando una comunità di meme coin, un esercito WEPE, che offra ai detentori di token l’accesso a numerosi vantaggi. I membri di questa comunità riceveranno aggiornamenti regolari sui migliori progetti, strategie e segnali, nonché l’opportunità di imparare da altri trader.

Wall Street Pepe prevede anche di organizzare competizioni, motivando i trader di successo a condividere i loro segreti e a partecipare a competizioni di trading settimanali. Inoltre, coloro che desiderano guadagnare passivamente possono mettere in staking i loro token WEPE per ottenere guadagni.

Con così tanti vantaggi e immagini accattivanti, Wall Street Pepe è riuscito a raccogliere oltre $4 milioni in tempi record.

99Bitcoins, uno dei più grandi analisti di criptovalute su YouTube, ha dichiarato che potrebbe potenzialmente aumentare di valore fino a 100x come token alternativo a Pepe.

Il ritmo della presale del token e le notizie positive provenienti da importanti influencer indicano il potenziale esplosivo di WEPE. Gli interessati possono visitare il sito ufficiale per scambiare ETH o USDT per WEPE a un prezzo scontato durante la presale.

Vai alla prevendita di Wall Street Pepe