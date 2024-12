Comasco

TURATE – Il turatese Alex Wyse, nome d’arte di Alessandro Rina, sarà sul palco dell’Ariston e gareggerà nella categoria “Nuove proposte” del Festival della canzone italiana a Sanremo.

Classe 2000 e residente a Turate, Alex Wyse è già un nome noto: dopo aver partecipato ad Amici nel 2022, perdendo la finale, la sua carriera è decollata, fino a portarlo ad essere selezionato tra 564 artisti per partecipare al programma “Sanremo Giovani”, al programma di Alessandro Cattelan su Rai2, con la sua canzone “Rockstar”, per giocare il tutto per tutto nella competizione con altri 23 giovani artisti.

Dopo cinque settimane di duro lavoro, Alex Wyse ha dimostrato il suo talento e la sua passione, tanto che durante l’ultima puntata del programma su Rai1, a cui hanno partecipato anche i 30 “big” del festival svelando i titoli dei loro inediti, il suo nome è apparso tra i quattro che parteciperanno al Festival di Sanremo 2025, nella categoria “Nuove proposte”. Insieme a lui la giuria, presieduta dal direttore artistico Carlo Conti, ha scelto il duo “Vale Lp e Lil Jolie”, Settembre e Maria Tomba.

(foto: dal profilo Facebook del cantante)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti