SARONNO – Lo spirito d’osservazione dei vicini e il tempestivo arrivo dei vigilantes dell’istituto di vigilanza privato Sicuritalia hanno messo in fuga i ladri che ieri sera, sabato 21 dicembre, hanno preso di mira una villetta in via Papa Pio XI.

L’episodio si è verificato intorno alle 20:30, quando i malintenzionati, approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno scardinato le serrature della porta sul retro, confinante con i campi. Tuttavia, il tentativo è stato interrotto dall’allarme lanciato dai vicini, che ha portato sul posto sia le pattuglie di Sicuritalia che i carabinieri. Nonostante l’effrazione, i ladri non sono riusciti a rubare nulla, dileguandosi rapidamente nella notte.

Negli ultimi giorni, la città di Saronno e il circondario sono stati interessati da una serie di furti che hanno creato preoccupazione tra i residenti. Tra i casi più recenti, diversi appartamenti nella zona periferica di Cassina Ferrara sono stati presi di mira, con proprietari che al loro ritorno hanno trovato le abitazioni a soqquadro e lamentato la sparizione di contanti e gioielli. Episodi analoghi sono stati segnalati anche sui social con foto e grande amarezza.

Su questi episodi, comprese le incursioni avvenute in città e nei comuni limitrofi, sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per individuare i responsabili e arginare il fenomeno.

