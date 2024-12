Cronaca

SARONNO – Sabato sera di tensione in città, con una rissa scoppiata in via Colombo. L’episodio, avvenuto intorno alle 22:40, ha coinvolto tre uomini di 23, 31 e 34 anni, richiedendo l’intervento immediato dei carabinieri della compagnia di Saronno e di due ambulanze coordinate dalla centrale operativa di Areu.

Secondo le testimonianze dei residenti che hanno dato l’allarme la lite è stata davvero violenta, ma, fortunatamente, nessuno dei partecipanti ha riportato ferite gravi. Uno dei coinvolti, assistito sul posto dalla Croce Rossa, è stato trasferito in codice verde all’ospedale di Saronno poco dopo mezzanotte. Gli altri due feriti hanno preferito rifiutare il trasferimento all’ospedale. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato allo scontro, ma le indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità.

Questo episodio riaccende l’attenzione su un fenomeno che aveva già destato preoccupazione tra l’autunno 2023 e l’inverno 2024. In quel periodo, via Colombo era stata teatro di numerose risse, con l’intervento frequente delle forze dell’ordine e del personale sanitario. In alcuni casi, si era reso necessario soccorrere feriti da accoltellamento, suscitando proteste e segnalazioni da parte dei residenti.

