Cronaca

CESATE – Scontro fra tre auto: è accorso anche l’elisoccorso nella zona al confine fra Cesate e Garbagnate Milanese, per un grave incidente avvenuto in via 14′ Strada. E’ successo alle 18.45 di oggi, Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Rho, quattro ambulanze con l’auto-infermieristica e l’automedica e poi la decisione è stata quella di fare sopraggiungere anche l’elisoccorso, fatto decollare da Como e che nel giro di qualche minuto è poi atterrato in un terreno agricolo nelle vicinanze, all’interno del Parco delle Groane.

Per consentire i soccorsi, nella zona comprendente anche la periferia di Solaro le forze dell’ordine hanno temporaneamente interroto la circolazione veicolare.

Ad avere bisogno di cure mediche sono state tre persone, una delle quali giudicata in condizioni serie e che dopo il ricovero all’ospedale di Garbagnate Milanese è deceduta: si tratta di un uomo 37enne, che sarebbe residente a Garbagnate Milanese. Gli altri feriti sono stati distribuiti fra gli ospedali di Niguarda a Milano e Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel comasco.

(foto archivio)

22122024