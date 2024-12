Calcio

Nella giornata che chiude il girone d’andata, l’Ospitaletto si conferma campione d’inverno con una vittoria di misura sul Crema 0-1. Successo importante anche per la Folgore Caratese, che espugna il campo del Vigasio 0-1, e per la Pro Palazzolo, che supera il Sangiuliano City grazie a un rigore decisivo 1-0. Pareggio senza reti tra Arconatese e Breno, così come tra Nuova Sondrio e ChievoVerona. La Casatese si aggiudica lo scontro con il Sant’Angelo 1-0, mentre la Pro Sesto batte il Ciliverghe in una partita ricca di emozioni 1-2. Importante vittoria per il Club Milano, che espugna il campo del Fanfulla 0-1, e per il Magenta, che sorprende la Varesina con un netto 3-1. Infine, il big match tra Castellanzese e Desenzano termina in parità 1-1, lasciando inalterate le distanze in classifica.

Serie D – Girone B – Risultati, marcatori e classifica

Reti: 41′ pt MessaggiReti: 43′ st GiugnoReti: CornoReti: 19′ pt Cardella (D), 25′ pt Rig. Chessa (C)Reti: 11′ pt Busatto (P), 13′ pt Avitabile (C), 16′ st Zanchetta (P)Reti: Alvarez OrtigaReti: 43′ pt Grandinetti (M), 34′ st La Vigna (M), 42′ st Autogoal (V), 48′ st Bossi (M)Reti: 27′ st Rig. ArrasOspitaletto 41, Desenzano 38, Varesina 36, Folgore Caratese 35, Pro Palazzolo 34, Pro Sesto 30, Sant’Angelo 30, Casatese 30, Breno 29, ChievoVerona 24, Sangiuliano City 23, Magenta 22, Castellanzese 21, Vigasio 20, Club Milano 19, Nuova Sondrio 19, Ciliverghe 16, Fanfulla 16, Crema 15, Arconatese 13.