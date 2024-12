iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Ultima occasione per visitare il suggestivo mercatino al castello dei padri comboniani, in via della Missione a Venegono Superiore. L’iniziativa rappresenta una splendida opportunità per acquistare qualche pensierino natalizio e sostenere le attività missionarie.

Proiezione esclusiva del presepe

In attesa del Natale, martedì 24 dicembre alle 18, ci sarà la prima proiezione del presepe, un momento speciale dedicato agli amici e volontari che hanno collaborato con impegno alla sua realizzazione. Sarà un’anteprima esclusiva per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a dare vita a questa rappresentazione unica.

Il presepe aperto a tutti il giorno di Natale

Il 25 dicembre, giorno di Natale, il presepe sarà finalmente aperto al pubblico. Un’occasione imperdibile per immergersi nello spirito natalizio e ritrovarsi nella calda accoglienza dei padri comboniani.

«Noi non vediamo l’ora di ritrovarvi!» hanno dichiarato con entusiasmo i missionari, pronti ad accogliere tutti coloro che vorranno vivere insieme questo momento di condivisione e riflessione.

22122024