SARONNO – Ieri sera è andata in scena l’ultima giornata prima della sosta di Natale del campionato di serie B di volley.

Saronno cade in maniera netta in casa contro Parella per 3-0 (20-25 / 12-25 / 28-30). Non di certo la miglior prestazione per la squadra di coach Luca Chiofalo, che ha faticato parecchio in tutti quasi tutti i fondamentali.

Così ha parlato post-gara il capitano Federico Fontana: “Abbiamo perso 3-0 contro una squadra che era a metà classifica ma che ha fatto un’ottima partita soprattutto a muro. Noi a differenza dell’ultimo weekend dove eravamo stati impeccabili in tutto, stavolta siamo stati il contrario… abbiamo faticato ovunque e peccato un po’ anche nell’atteggiamento secondo me. Non siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco come volevamo ed è stata senza dubbio la nostra peggior partita sin qui. L’unica cosa buona è che nel terzo set abbiamo reagito. Peccato per aver sprecato il vantaggio che avevamo sul 22-20 per noi… ci siamo fatti rimontare e loro hanno chiuso la partita. Se avessimo giocato così i primi due set sarebbe finita diversamente.”

Nonostante questa sconfitta gli amaretti rimangono comunque in testa alla classifica del girone B, ma non più in solitaria. Garlasco e Limbiate ora sono agganciate a quota 24 punti. Segue Caronno a 22, in attesa di Cirié che stasera a Torino con 3 punti potrebbe proprio appaiarsi ai caronnesi.

Al termine della sua analisi, infatti, non è parso eccessivamente preoccupato Fontana per questo passo falso: “Abbiamo sbagliato una partita, rimaniamo comunque in testa. Ora ci attende la pausa natalizia in cui avremo modo di rifletterci un po’ su, rifiatare, e tornare ancora più carichi per le ultime due gare del girone di andata che ci aspettano a gennaio”.