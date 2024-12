Città

“Il Saronno Fotofestival è il nostro evento di punta e viene programmato ogni anno a partire dal 2005 con il patrocinio del Comune di Saronno. Fin dalla sua prima edizione si caratterizza per l’organizzazione di diverse mostre allestite in sedi diffuse nella città: dagli spazi espositivi comunali come Villa Gianetti e Sala Nevera, a quelli privati fino agli esercizi commerciali. Alle mostre, che possono essere sia delle collettive dei soci che delle mostre autoriali di fotografi noti e meno noti, si affiancano altre attività quali conferenze, incontri con l’autore, letture portfolio. Il Saronno Fotofestival è ormai un appuntamento di riferimento per tutti gli appassionati di fotografia e di cultura dell’immagine.”

E’ la foto di Marianna Castelluccio quella scelta per oggi, lunedì 23 dicembre, per il calendario dell’Avvento 2024 de ilSaronno che dà spazio alle fotografie dei soci della dinamica associazione saronnese raccontando, in alcune selezionate giornate, l’attività del sodalizio uno dei più attivi e dinamici dell’intero Saronnese. La foto in questione ritrae la mostra “I Nascosti” di Valentina Tamborra al 19°Saronno Fotofestival, in sala Nevera, nello scorso ottobre 2024.

Arrivato alla sua quarta edizione il calendario dell’Avvento 2024 de ilSaronno è un progetto che celebra il Natale ma soprattutto il territorio e la comunità di Saronno attraverso un percorso quotidiano di immagini e suggestioni. L’edizione 2024 è dedicata al Gruppo fotografico Agorà di Saronno e si è concretizzata grazie al sostegno di Enrico Cantù Assicurazioni.

