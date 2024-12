Sport

CASTELLANZA – Una vittoria pesantissima, in un PalaBorsani illuminato dalla spettacolare cornice di pubblico composta dai supporters di casa e degli ultras romagnoli. L’AZ Pneumatica Robur Saronno supera l’Andrea Costa Imola in una partita bella da vedere, con risposte pugilistiche colpo dopo colpo ed un finale che mette in mostra il sangue freddo roburino.

La partita comincia a ritmi controllati, assenti Beretta per Saronno e Klasnjcek per Imola causa infortuni. Escono forte dai blocchi Negri, Maspero e Nasini, ma dall’altra parte c’è grinta, ci sono le iniziative di Chiappelli e le chiusure al ferro di Filippini, con l’aggiunta di qualche tiro dalla distanza. Imola trova un 6-0 con Restelli ad inizio seconda periodo che segna il primo spunto del match. Gli ospiti arrivano anche a +8 ancora con il prodotto delle giovanili di Milano, ma sotto 20-28 la squadra di Gambaro reagisce, soprattutto in difesa, tra recuperi, rimbalzi e stoppate. C’è un controparziale di 13-3 e a metà partita siamo sul 33-31 per Saronno.

La ripresa si apre con i padroni di casa ancora in rampa di lancio . Il parziale si estende a 18-5 e la fuga sembra cosa fatta. Imola rimane però col fiato sul collo con l’energia di Toniato e dei tremendi 2004 buttati tutti insieme in campo. Andrea “Shaggy” Negri firma la tripla del +9 sul 48-39. Coach Angori è obbligato al time out riuscendo a limitare l’attacco saronnese, accorciando le distanze sino al 53-46 con la forte e pungente presenza a centro area di Martini.



Nell’ultimo quarto, Saronno mantiene controllo e organizzazione, anche se gli avversari giungono fino al -3, -2 e -1 con il solito Restelli (18 punti alla fine, però col 33% dall’arco). De Capitani risponde con la penetrazione mancina, Saronno prosegue a costruire bene e arrivano tiri aperti soprattutto con Maspero che castiga con due triple spezza gambe (19 punti con 4/7 da tre per lui). Imola rimane agganciata, ma iniziano a calare le forze fisiche, si nota negli ultimi possessi. Appena la Robur raggiunge i due possessi di vantaggio, la partita sembra incanalata e negli ultimi due minuti è fondamentale la glaciale freddezza ai liberi di De Capitani e Giulietti.

Game, set and match. Vince Saronno, 82-72 il punteggio finale.

Bene l’attacco, come di consueto, ma oggi la differenza è stata la difesa, forzando 15 palle perse, recuperandone 8 e mettendo a referto anche 4 stoppate. Energia allo stato puro da parte di tutto il roster Robur, azzecatissimi i cambi footballistici di Gambaro. Prestazione solida e vittoria che ci voleva contro una formazione di livello, per il morale, per risalire la classifica e, non per ultimo, per fare un bel regalo di Natale ai tifosi saronnesi.

Si torna in campo sabato 28 dicembre a Casale, sempre con la stessa fame.

QUI LA FOTOGALLERY

QUI LE INTERVISTE A FRANCESCO DE CAPITANI E COACH STEFANO GAMBARO

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti