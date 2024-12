Cronaca

CISLAGO – Un problema con la dislocazione del carico? Una manovra per evitare uno scontro? Un attimo di distrazione? Sono al vaglio delle forze dell’ordine le cause dell’incidente avvenuto stamattina, lunedì 23 dicembre, alle porte di Cislago.

Alla rotonda tra via Carducci e via dello Sport intorno alle 9,30 un mezzo pesante si è “appoggiato” sulla fiancata del lato passeggero. Fortunatamente è successo nel lato esterno della rotonda e la “caduta” non ha coinvolto altri mezzi o pedoni.

Immediata la chiamata alle autorità per la messa in sicurezza del mezzo e della rotonda.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti