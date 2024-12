news

Il capitale umano, da sempre, è considerato il vero valore aggiunto all’interno di qualsiasi organizzazione lavorativa.

Se la ricerca, l’innovazione, le tecnologie costituiscono il substrato essenziale per consentire alle imprese di crescere, il know how, le competenze e l’organizzazione delle risorse umane costituiscono la pietra miliare su cui poggia il suo successo.

Per questa ragione, riuscire a gestirle e reclutarle in modo vincente rappresenta una vera e propria arte.

Accanto alle questioni più meramente burocratiche, legate al lavoro di management del capitale umano, bisogna sapere come relazionarsi con ogni singola persona che lavora in azienda, motivarla, integrarla, più di tutto, attrarla.

Le grandi imprese sanno bene che, per costruire una squadra vincente, è necessario creare un ambiente di lavoro altamente attraente. Esistono persino premi e riconoscimenti per le organizzazioni in grado di offrire i migliori contesti di lavoro, per i propri collaboratori.

Certamente non si arriva a raggiungerli, senza un grande lavoro di preparazione, organizzazione e creatività, svolto da risorse altrettanto competenti nel gestire proprio le risorse umane.

Quello dell’HR Manager, dunque, è ancora un mestiere altamente ambito, prestigioso, qualificato e in grado di restituire innumerevoli soddisfazioni, non solo dal punto di vista economico e professionale, quanto umano.

Ai livelli più alti, l’HR Manager segue compiti ben più allettanti della semplice compilazione di una busta paga o un F24.

In capo a questa figura ricade il delicato ruolo di scegliere le persone giuste da posizionare al posto giusto, in azienda, per agevolarne il raggiungimento degli obiettivi. Ma spetta anche l’arduo compito di riuscire a ritenerle.

La ritenzione delle competenze nel tempo e la crescita professionale in azienda non rappresentano un’ambizione solo per i lavoratori, quanto per le imprese stesse, che in questo modo non rischiano di disperdere una parte importante del capitale investito per formarle e motivarle.

Ecco, dunque, che quello che sembra un lavoro puramente amministrativo e meccanico si trasforma in una vera e propria sfida di creatività, fatta di incentivi, ricerca, dialogo, innovazione gestionale, formazione e tutto ciò che serve per rendere l’ambiente di lavoro competitivo.

Alla luce di queste considerazioni, va da sé che ricoprire il ruolo di HR Manager, in una qualsiasi azienda, richiede preparazione, aggiornamento e formazione costante.

È necessario tenere sempre d’occhio la concorrenza, attenta ad attrarre le risorse più competenti, ma anche capire quali siano le tendenze in fatto di bisogni dei lavoratori, incentivi, formazione per agevolare il loro lavoro.

Anche se si opera nel settore da diverso tempo, allora, è importante formarsi e perfezionare le conoscenze acquisite con l’esperienza, attraverso un Master in Risorse Umane valido e prestigioso, come quello proposto da 24ORE Business School.

La storica scuola propone un percorso formativo altamente professionalizzante e qualificante, con contenuti sempre aggiornati, al passo con i tempi e proposti da professionisti operanti nei più alti livelli manageriali del settore.

Il vantaggio competitivo di master di questa portata risiede nell’approccio altamente pratico delle lezioni, che spingono gli studenti a progettare, ideare, realizzare prodotti sotto la guida dei docenti.

La metodologia del learning by doing, di fatto, permette di assimilare ogni conoscenza in modo più efficace e ritenerla a lungo, così da poterla mettere in pratica agevolmente anche nei rispettivi contesti di lavoro.

24ORE Business School, inoltre, vanta collaborazioni con partner aziendali di alto livello, dove gli studenti alle prime armi possono spendere mesi preziosi di stage, con alta probabilità di conferma anche al termine del tirocinio.

La formazione continua costituisce un elemento imprescindibile per tutti i professionisti che desiderano fare carriera nelle risorse umane, per il semplice fatto di restare competitivi in un mercato dove la richiesta di esperti qualificati è sempre elevata.