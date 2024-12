Groane

SOLARO – Sono 5 le persone coinvolte nell’incidente avvenuto questa mattina, lunedì 23 dicembre, nella zona industriale di Solaro. Lo scontro, verificatosi intorno alle 7:40 all’incrocio tra corso Europa e via Bernini, ha visto coinvolti due vetture ed un furgone che si è ribaltato.

L’incidente ha causato il ferimento di cinque persone: una ragazza di 16 anni, un uomo di 40 anni, uno di 42, uno di 49 e un altro di 57 anni. Sul luogo sono intervenuti tempestivamente tre ambulanze, un mezzo di soccorso avanzato e i vigili del fuoco di Saronno La compagnia di Rho dei carabinieri ha avviato i rilievi per chiarire la dinamica, che al momento resta in fase di accertamento.

Tra i feriti si registra un codice giallo e tre codici verdi. I pazienti sono stati stabilizzati sul posto prima del trasporto in ospedale. L’intervento ha richiesto anche l’assistenza di una squadra di vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e liberare la carreggiata.

Questo nuovo incidente si aggiunge a quello avvenuto ieri sera, domenica 22 settembre, tra Cesate e Solaro, dove un grave scontro tra due auto ha causato il decesso di un uomo di 37 anni, residente a Garbagnate. L’uomo, in condizioni critiche, era stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Garbagnate, ma nonostante gli sforzi dei medici, è deceduto. Altri due feriti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como.

