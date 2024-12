Città

SARONNO – Tra le notizie più seguite di ieri, domenica 22 dicembre, c’è la rissa alle porte del centro e un tentativo di furto sventato dai vigilantes. Attenzione anche ai vandalismi che hanno colpito un presepe, al dibattito politico sul futuro della maggioranza. In serata preoccupazione per l’incidente stradale che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

In via Colombo, una rissa ha richiesto l’intervento dei carabinieri e delle ambulanze. Diversi giovani coinvolti sono stati soccorsi e accompagnati in ospedale, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dello scontro.

Un tentativo di furto in una villetta è stato sventato grazie alla segnalazione dei vicini e all’arrivo tempestivo dei vigilantes. I ladri, messi in fuga, non sono riusciti a sottrarre alcun oggetto di valore.

Gravi danni a un presepe cittadino, con i Re Magi decapitati e le sagome sparse lungo i marciapiedi. L’episodio di vandalismo ha suscitato indignazione e richieste di maggiore vigilanza.

In ambito politico, Forza Italia prende le distanze dal consigliere De Marco, criticando il suo voto in aula. La posizione del partito si fa netta: chi sosterrà la maggioranza dovrà considerarsi fuori dal percorso politico azzurro.

Un violento scontro tra auto tra Cesate e Solaro ha provocato tre feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, con l’elisoccorso che ha trasportato uno dei feriti in ospedale in condizioni serie.

