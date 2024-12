Città

SARONNO – Oggi, lunedì 23 dicembre, in Lombardia è prevista ventilazione da moderata a forte anche a carattere di foehn per tutta la giornata, con parziale attenuazione nel pomeriggio e nuova fase acuta dal tardo pomeriggio e sera. Rinforzi più insistenti su nordovest, fascia alpina e pianura occidentale. Possibili localmente velocità di raffica oltre gli 80 km/h anche su Media-Bassa Valtellina e Laghi e Prealpi orientali oltre 800-1000 metri; non esclusi, non si esclude una velocità di raffica oltre gli 80 km/h in forma isolata anche sulla zona “Nodo idraulico Milanese”. Oltre i 1500 metri venti da forti a molto forti settentrionali per tutta la giornata, in ulteriore rinforzo dal pomeriggio (oltre 2000-2500 metri velocità comprese tra 70 e 110 km/h). Lo fa sapere il servizio meteo di Regione Lombardia.

La ventilazione anche nel corso della giornata di domani 24 dicembre risulterà da moderata a forte e a carattere di foehn, in progressiva attenuazione dal pomeriggio a partire dalle quote di pianura e fondovalle, residua fino a sera in quota. Rinforzi più insistenti su Nordovest, fascia alpina e pianura occidentale. Tra la notte ed mattino possibili velocità di raffica oltre gli 80 km/h anche su Media-Bassa Valtellina e Laghi e Prealpi Orientali oltre 800-1000 metri; analogamente a quanto indicato per la giornata odierna, non si esclude una velocità di raffica oltre gli 80 km/h in forma isolata anche sulla zona “Nodo idraulico milanese”. Oltre i 1500 metri venti da forti a molto forti settentrionali fino al mattino (oltre 2000 metri velocità fino a 110 km/h), poi in rapida attenuazione al di sotto dei 3000 metri.

(foto: vento forte in centro a Saronno)

23122024