Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Le forze dell’ordine stanno cercando di chiarire il sinora misterioso episodio avvenuto nel fine settimana al confine fra Caronno Pertusella e Cesate, in via Tangenzialina. Dove l’altro giorno è stata trovata una Citroen che era uscita di strada e si era schiantata contro il tronco di un albero, con danni tali da non potersi più muovere. La segnalazione della presenza del veicolo è giunta al 118 da parte di alcuni automobilisti di passaggio, che avevano anche indicato la presenza di due persone a bordo. Sul posto si sono precipitati carabinieri, ambulanza e vigili del fuoco ma al loro arrivo non hanno trovato nessuno.

Nell’abitacolo del veicolo, infatti, non c’era nessuno e nessuno è stato trovato nelle vicinanze: si sta ora cercando di capire per quale motivo. Col carro attrezzi è stato intanto rimosso il veicolo (sul quale sono stati avviati accertamenti, per chiarirne la proprietà), trasferito in un garage della zona.

(foto archivio)

23122024