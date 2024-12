Cronaca

SOLARO / CERIANO LAGHETTO / ORIGGIO – Intervento dell’ambulanza l’altra notte alle 4.25 in via Roma a Solaro dove era stata segnalata la presenza di un ragazzo che stava male. All’arrivo l’equipaggio di una pattuglia della Croce rossa saronnese ha soccorso un trentenne al quale è stata diagnosticata una intossicazione etilica, aveva insomma bevuto troppo. Ma si è presto ripreso, e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Ieri alle 2.50 di notte a Ceriano Laghetto in via I maggio per una caduta dalla motocicletta è stato soccorso un ragazzo di 22 anni: sul posto una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Desio e l’ambulanza della Croce rossa di Saronno; il giovane è stato trasferito in ospedale a Saronno, in condizioni non preoccupanti.

In autostrada all’altezza di Origgio, al bivio fra A8 ed A9, per uno scontro fra due automobili che procedevano in direzione Varese sono state soccorse una donna di 48 anni ed una di 39 anni, trasportate all’ospedale di Castellanza, in condizioni non preoccupanti. Il fatto è successo ieri alle 6.50.

(foto archivio)

