Dogen è un meme coin che si ispira al vecchio meme “Swole Doge” e, a quanto si dice, lo combina con l’atmosfera “degen” di un token standard. Questa meme coin, progettata per essere più di un semplice asset legato ai meme, si presenta come un progetto che mira a far sì che le meme coin “non siano più shitcoin”.

Tuttavia, nonostante i suoi elementi visivi forti, i fondamentali del token sono semplici e non si differenziano molto da un token standard, fatta eccezione per la futura app Telegram nota come DogenTap V1. Questi fattori lo rendono un buon investimento nell’attuale mercato?

Cos’è Dogen?

Un Doge muscoloso che sfoggia catene e muscoli appare sullo schermo, richiamando un’immagine simile a quella dei content creator “redpill” e degli attivisti per i diritti degli uomini, che sostengono di insegnare come sfuggire al lavoro tradizionale 9-17 e fare soldi veri.

Questa stessa immagine si riflette nell’etica di Dogen. Secondo il whitepaper ufficiale, Dogen non si limita a mostrare i muscoli davanti allo specchio; ha sia la forza che l’intelligenza per navigare nello spazio cripto.

Ispirandosi a figure come Andrew Tate, Dogen si presenta come audace e diretto, mai timoroso di affrontare le prospettive del successo.

Il token discute apertamente dei meccanismi di pump-and-dump e del flipping delle meme coin, che rappresentano scenari ad alto rischio dove gli investitori hanno il maggior potenziale di guadagno.

Con questo stile, Dogen mira a diventare il nuovo volto dell’era cripto, e il token Dogen dovrebbe aiutare a raggiungere questo obiettivo.

Dogen è un asset ERC-20 sviluppato sulla blockchain Solana. Il progetto è stato sottoposto ad audit da Spywolf, Cyberscope e Smartstate, ed è stato elencato come uno degli asset principali su ICO Holder.

Dogen ha anche anticipato una tap application, ma senza fornire dettagli approfonditi. È possibile che emergano ulteriori informazioni con il proseguire della prevendita.

Uno sguardo alla tokenomica e alla prevendita di Dogen

La tokenomica di Dogen, nota anche come Dogenomica, è semplice e simile a quella di altri token che si definiscono incentrati sulla community.

La distribuzione dei token è la seguente:

60% assegnato alla prevendita

15% per lo staking

10% per l’airdrop

9% per il marketing e gli KOL

1% per il team

La maggior parte della fornitura totale è destinata agli investitori della prevendita.

La prevendita di Dogen prevede 14 fasi, di cui 7 sono già state completate, con una raccolta di oltre $3,19 milioni fino ad ora.

Roadmap di Dogen: airdrop e ricompense

La roadmap di Dogen è un documento in quattro fasi che si concentra su diversi obiettivi:

Fase 1 : lancio della piattaforma e costruzione della community. L’audit del token è già stato completato.

: lancio della piattaforma e costruzione della community. L’audit del token è già stato completato. Fase 2 : lancio della tap application e attivazione delle funzionalità di staking.

: lancio della tap application e attivazione delle funzionalità di staking. Fase 3 : il token sarà disponibile su exchange decentralizzati e centralizzati, e sarà introdotta l’app Dogentap, un’applicazione P2E.

: il token sarà disponibile su exchange decentralizzati e centralizzati, e sarà introdotta l’app Dogentap, un’applicazione P2E. Fase 4: sviluppo di un’altra applicazione, eventi stagionali e NFT. È prevista anche l’introduzione di un wallet Telegram, il DogenWallet.

Previsione del prezzo di Dogen

Attualmente, essendo in prevendita, non ci sono indicatori tecnici per prevederne il prezzo. Tuttavia, il ritmo rapido della prevendita fornisce indicazioni su come potrebbe comportarsi l’asset.

2025

La prevendita dovrebbe concludersi entro la fine del primo trimestre 2025. Una volta terminata, è probabile che il prezzo di Dogen aumenti, seguendo l’esempio di altre meme coin del passato. Le quotazioni sugli exchange, come Gate.io, MEXC, OKX, Coinbase, Bybit e Binance, potrebbero favorire questo aumento. Si stima che il prezzo possa raggiungere $0,004, il doppio del prezzo finale della prevendita di $0,0019.

2026

Per stabilirsi a lungo termine, Dogen dovrà sviluppare funzionalità più orientate all’utilità. Attualmente, non esistono particolari utilizzi, e i dettagli del suo gioco P2E sono ancora poco chiari. Se il token manterrà una presenza solida nello spazio dei meme, potrebbe raggiungere $0,01 entro il 2026.

2030

Le meme coin generalmente non hanno molta longevità, a meno che non raggiungano una popolarità enorme. Dogecoin ci è riuscito grazie al supporto continuo di varie celebrità. Sebbene Dogen abbia tentato di attirare l’attenzione di Andrew Tate, è improbabile che una figura così controversa contribuisca al suo valore nel 2030.

Dogen è un buon investimento?

Il ritmo della prevendita e l’estetica del token rendono Dogen un asset ottimale per il trading a breve termine. Tuttavia, chi cerca un asset più orientato all’utilità potrebbe considerare alternative come Wall Street Pepe.

Quest’ultima è una versione diversa di Pepe, che raffigura il famoso meme della rana in abiti da ufficio e si ispira a Wall Street Bets e PEPE.

Questo progetto ha creato una dichiarazione d’intenti, che può essere parafrasata come “dare a tutti un’opportunità equa di entrare nel mondo volatile delle meme coin.” L’obiettivo del progetto è creare una community che riprenda il controllo dai grandi investitori e dalle balene, consentendo ai membri della comunità di ottenere vantaggi nel mondo cripto.

Per facilitare questo, Wall Street Pepe ha sviluppato casi d’uso utili per i trader. Coloro che possiedono WEPE, la criptovaluta nativa di Wall Street Pepe, possono entrare a far parte di una solida community che offre approfondimenti di mercato e segnali di trading cripto. La community organizzerà anche competizioni di trading, premiando chi condividerà i propri trade di successo.

Il progetto è stato sottoposto ad audit e, durante la prevendita, ha raccolto oltre $32 milioni in poco tempo.

Importanti influencer del mondo cripto stanno già parlando del progetto. ClayBro, popolare YouTuber crypto con oltre 133.000 iscritti, ha commentato il potenziale esplosivo di Wall Street Pepe, a condizione che la domanda rimanga costante.

In generale, Wall Street Pepe è un progetto che si sta profilando come un’altra storia di successo nella prevendita nel mercato attualmente rialzista. Gli interessati possono visitare il sito ufficiale per partecipare oggi stesso.

Per ulteriori informazioni, basta seguire WEPE su Twitter o il canale Telegram.

