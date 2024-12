news

Il mercato delle criptovalute è stato piuttosto scarso sul trend legato all’IA negli ultimi mesi. L’ultimo grande interesse degli investitori è stato Fetch AI, e anche se molti sviluppatori hanno cercato di introdurre nuove peculiarità attorno alla blockchain IA, pochi sono riusciti a catturare l’attenzione della community. Una delle ultime criptovalute legate all’IA però a suscitare interesse sui social media è Lightchain AI.

La presale del progetto è stata lanciata a novembre 2024, e finora ha raccolto oltre $1,6 milioni. Esploderà al momento del rilascio su un exchange? O ci sono altre alternative che gli investitori dovrebbero tenere in considerazione?

Cos’è Lightchain AI?

Il sito ufficiale di Lightchain AI afferma che il progetto mira a rivoluzionare lo spazio dell’IA concentrandosi sulla decentralizzazione. Nel suo whitepaper, discute i pregiudizi centralizzati che esistono nell’ambito tradizionale dell’IA e come l’egemonia abbia soffocato l’innovazione in questo settore.

Lightchain AI si presenta come un progetto che potrebbe affrontare questi problemi grazie a due caratteristiche uniche: il Proof of Intelligence (PoI) e l’Artificial Intelligence Virtual Machine (AIVM).

Proof of Intelligence

Lightchain AI afferma che il Proof of Intelligence (PoI) è un meccanismo di consenso unico progettato per premiare i nodi che eseguono calcoli di intelligenza artificiale di valore, come l’addestramento di modelli, l’inferenza e l’ottimizzazione. Secondo il whitepaper, PoI ricompenserà i contributi significativi all’ecosistema, consentendo agli utenti di essere premiati per le loro applicazioni basate sull’IA.

Artificial Intelligence Virtual Machine

Il secondo elemento di Lightchain AI è l’Artificial Intelligence Virtual Machine, progettata per ottimizzare l’esecuzione dei compiti specifici legati all’IA all’interno dell’ecosistema Lightchain AI. Secondo il whitepaper, questa macchina può gestire calcoli intensivi e offre un ambiente sicuro e scalabile per lo sviluppo di modelli IA.

Essenzialmente, la macchina fornisce l’ambiente di cui gli sviluppatori hanno bisogno per implementare le loro applicazioni. Inoltre, aiuta in termini di privacy e sicurezza, offrendo soluzioni robuste per lo sviluppo decentralizzato dell’IA, garantendo al contempo la conformità alle normative internazionali. Il cuore di questi due elementi sarà incentrato sulla comunità, poiché Lightchain AI offre integrazione nella governance e funzionalità come un launchpad per meme coin.

Tokenomica di Lightchain AI



La tokenomica di Lightchain AI è molto orientata alla comunità. La distribuzione totale dell’offerta è stata allocata come segue:

40% per la presale

28,6% per staking e ricompense

15% per liquidità e exchange

5% per marketing

6,5% per tesoreria e riserva

5% per il team

Con la maggior parte dell’offerta totale destinata alla comunità, Lightchain AI ha cercato di garantire che la comunità abbia il controllo sullo sviluppo delle applicazioni di intelligenza artificiale.

Previsioni sul prezzo di Lightchain AI

Anche se mancano indicatori tecnici per prevedere il prezzo di Lightchain AI, la domanda per il settore dell’IA è alta e ora le persone stanno iniziando a prestare attenzione alle cripto con utilità.

Nel breve termine

Nel breve periodo, è probabile che Lightchain AI aumenti di valore una volta entrato nel mercato. La crescita che sperimenterà dipenderà da quanto velocemente si concluderà la presale. Se dovesse concludersi mentre il mercato è ancora rialzista, il prezzo di Lightchain AI potrebbe sfruttare la spinta dei fondamentali positivi del mercato per aumentare di valore. La stima conservativa è che, al momento del listing, il valore del token potrebbe raggiungere $0,007 prima di una correzione.

A lungo termine

Poiché Lightchain AI è presentato come un token orientato all’utilità, potrebbe attirare l’attenzione a lungo termine, a condizione che mantenga fede alla sua roadmap. Se il progetto dovesse guadagnare un ampio seguito e lanciare la sua mainnet senza problemi, potrebbe arrivare a $0,01 entro il 2026.

Lightchain AI è un buon investimento?

Lightchain AI ha avuto una presale di successo finora, e i suoi fondamentali unici gli danno un vantaggio rispetto alla concorrenza. Tuttavia, il suo valore a lungo termine potrà realizzarsi solo se il progetto riuscirà a far vedere i prodotti che intende offrire. Finora, tutti i suoi tweet sono stati incentrati sull’obiettivo della presale.

Pertanto, gli investitori dovranno ancora aspettare se vogliono considerare questo progetto come una fonte di guadagni a lungo termine. Gli intraday traders, tuttavia, possono investire oggi stesso, poiché ha il potenziale di mostrare un’azione parabolica dei prezzi al momento del lancio.

Best Wallet Token è un altro token ad alto potenziale da tenere d’occhio

Un altro token ad alto potenziale che sta facendo il giro nel mondo delle criptovalute è BEST, il token nativo di Best Wallet, un wallet cripto di alta qualità con funzionalità innovative.

Con BEST, Best Wallet amplierà la sua gamma di casi d’uso, offrendo agli utenti ulteriori vantaggi. Questi includono l’accesso anticipato a nuovi progetti in presale prima che entrino nel mercato, essenzialmente nella fase 0, la riduzione delle commissioni di transazione, l’accesso a ricompense di staking più alte e diritti di governance per decidere la direzione in cui il progetto si svilupperà.

Essendo un asset nativo di un progetto già consolidato, Best Wallet ha già un ampio pubblico. Questo è reso evidente dalla sua presale, che ha raccolto finora oltre $5 milioni.

I prossimi sviluppi del progetto sono promettenti, con l’aggiunta di elementi che potrebbero aiutare gli investitori a interagire con l’intero spazio cripto utilizzando un unico strumento. Tra le altre funzionalità ci sono una galleria di NFT, un Rewards Hub, un feed di notizie nell’app, un meccanismo di staking, un’interfaccia per il trading di derivati e altro ancora.

Analisti prominenti del settore, come Crypto Gains, sono molto ottimisti sul progetto. Lo YouTuber con oltre 140.000 abbonati ha descritto la presale di Best Wallet come simile all’investire in MetaMask se avesse avuto un proprio token.

Il seguito su Twitter di Best Wallet è anche enorme e ha guadagnato attenzione grazie alla copertura da parte del progetto di altre popolari presale cripto.

Per chi cerca un progetto con grandi potenzialità a lungo termine, Best Wallet potrebbe essere un buon acquisto.

