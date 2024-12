Città

SARONNO – Sabato sera è stato un weekend di controlli per la polizia locale saronnese ma l’attività è stata svolta con degli ospiti speciali ossia i ragazzi del progetto “Ragazzi on the Road”e il prefetto Salvatore Pasquariello.

Il Comune di Saronno ha siglato un Protocollo d’Intesa con l’associazione socio-educativa “Ragazzi On The Road” di Bergamo, impegnata nell’educativa di strada.

Il progetto “On The Road – La svolta consapevole” è un format che l’associazione porta in tutte le città per educare alla legalità direttamente in strada. Nelle scorse settimane il progetto si è svolto anche a Busto Arsizio e Castellanza.

Dal 16 al 22 dicembre, due ragazzi saronnesi, iscritti in istituti scolastici superiori cittadini, hanno affiancato la Polizia locale in un percorso educativo e formativo. Sono stati con loro sulle autovetture in pattugliamento, attività di controllo e posti di blocco.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare ed educare alla legalità favorendo l’accrescimento del senso civico nelle nuove generazioni attraverso percorsi formativi su tematiche di alta valenza educativa e sociale.

Ma non solo. Sabato 22 l’attività si è aperta con un briefing in Municipio a cui ha partecipato anche il Prefetto, sottolineando l’importanza del progetto come esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni e giovani cittadini.

