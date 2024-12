SARONNO – Grande curiosità per l’evento di Natale organizzato da Gianfranco Librandi con L’Italia c’è e Forza Italia.

Non a caso, la sala all’interno della Tci, sede dell’evento, era gremita con autorità, dal presidente della provincia di Varese Marco Magrini al sindaco di Varese Davide Galimberti. Ha invece mandato un saluto il primo cittadino di Saronno, Augusto Airoldi. Tra i presenti, volti noti della politica del Saronnese: da Silvia Mazzola a Lucio Bergamaschi, da Massimo Beneggi a Rienzo Azzi con il figlio Lorenzo. Presenti i vertici di Fi da Alessandro Sorte, responsabile regionale, e Longhini coordinatore provinciale. Tanti i volti anche di Con Saronno, dal consigliere Pierluigi Gilli ad Annalisa Renoldi, Angelo Leva e Cesare Cenedese. Presente anche la presidente del consiglio comunale, Marta Gilli. Non sono mancati esponenti del mondo imprenditoriale e dell’associativismo cittadino. Tra gli ospiti, Benedetto Della Vedova di Più Europa e Migliore di Italia Viva.

A fare gli onori di casa, Carlo Mazzola, che ha dato un energetico benvenuto a tutti i presenti prima dell’ingresso di Gianfranco Librandi e Paolo Del Debbio sulle note di We Are the Champions.

L’apertura è stata affidata al senatore Antonio Tomassini, che ha ricordato gli esordi di Forza Italia e l’ingresso di Librandi. In collegamento, la parlamentare europea Letizia Moratti ha concluso: «Sono felice che Librandi ci abbia raggiunto in Forza Italia con la sua concretezza e capacità di capire i problemi imprenditoriali a livello italiano ed europeo. Librandi darà un contributo importante al nostro lavoro per la concorrenzialità».

Sempre in collegamento, anche diversi esponenti e coordinatori de L’Italia c’è, dal Piemonte alla Puglia.

Librandi ha esordito: «Tajani, una persona che stimo molto, ha l’obiettivo di portare il partito al 20 per cento. Ne parliamo da tempo e sono pronto, con L’Italia c’è, a dare il contributo. Mi sento a mio agio e penso che sia l’unico partito concreto che possa portare avanti il Paese e poi arrivare, a quel progetto di Tajani e della famiglia Berlusconi, a un partito forte di centro moderato».

Tra i relatori, il deputato Stefano Benigni: «Non è un caso se Forza Italia è l’unico partito che è cresciuto. Vogliamo tornare a essere il partito di riferimento all’interno del centrodestra: tra la Schlein e la Meloni c’è uno spazio enorme a cui vogliamo dare voce», e il coordinatore regionale di Forza Italia, Alessandro Sorte.

Grande attenzione per l’intervento di Agostino De Marco che, in collegamento «perché impossibilitato a essere presente», ha espresso condivisione per il progetto di Tajani e di Librandi, dopo una citazione sulla condivisione dei banchi del consiglio comunale del secondo mandato Gilli con Librandi: «Credo che L’Italia c’è sia una risorsa importante per Forza Italia a livello nazionale e a Saronno».

Caldo l’applauso con cui la platea ha accolto l’intervento, sollecitato da Del Debbio, dell’ex assessore a Saronno e consigliere regionale Rienzo Azzi, che ha ricordato l’importanza della fondazione per l’ospedale «sul fronte degli investimenti e degli indirizzi dati al presidio di Saronno», ma anche la capacità di Librandi che «non cambia partito ma sceglie dove poter concretizzare i propri progetti».

Tra i relatori anche Benedetto Della Vedova ma anche esponenti della Lega e l’ex presidente del consiglio comunale ora consigliere provinciale Pierluigi Gilli autore di un rapido intervento sulle prospettive de L’Italia c’è in cui ha ricordato il suo essere “estremista di centro” e di crede nelle possibilità di un partito moderato di centro.

A chiudere la serata Marco Magrini presidente della provincia di Varese: “Sono molto interessanto da quest’iniziativa di Librandi che sto seguendo da anni. Come hanno detto Gilli e Longhini l’esperienza di provincia è interessante: io sono un civico con vicepresidente di centrodestra dopo aver governato con centro sinistra. L’importnate è trovare sempre una soluzione per andare incontro alle esigenze del territorio.

“Tajani adesso è il mio nostromo – ha chiuso Librandi – Renzi è un mio amico. E lo resta. Sono contento che si sia concretizzata questa lunga trattativa con Forza Italia. E’ un partito concreto e che farà bene perchè sceglie per il bene del Paese in modo moderato. Prendono le posizioni per il popolo come si dovrebbe fare a Saronnno. Avere la forza di decidere per quello che ncessita ai cittadini veri e non quello che vogliono i partiti o il governo locale è il plus di Tajani ed è quello che dobbiamo fare oggi. Lavoreremo anche per Saronno. lìunico modo a Saronno e in provincia di Varese è lavorare insieme”