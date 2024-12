Città

SARONNO – Torna il tradizionale appuntamento natalizio dello “Scambio di auguri con…tè,” che quest’anno raggiunge la sua undicesima edizione. L’iniziativa, nata nel 2013 e promossa dal gruppo Facebook “Sei di Saronno se…,” si terrà oggi lunedì 23 dicembre in piazza Libertà, a partire dalle 20.30, sotto l’albero di Natale.

Questo evento, che negli anni ha consolidato il suo spirito di convivialità e condivisione, invita tutti i partecipanti a portare un thermos di tè caldo e una tazza personale, in linea con la filosofia plastic free che lo contraddistingue. Non ci sono formalità: è un momento libero e spontaneo, dove i saronnesi possono ritrovarsi per scambiarsi gli auguri in un’atmosfera di calore e amicizia.

Come sempre, l’evento è aperto a tutti, senza bisogno di iscrizioni o prenotazioni. È un’occasione per trascorrere qualche momento insieme, magari superando anche piccole divergenze nate nei dibattiti online, nel vero spirito del Natale.

L’appuntamento è per le 20.30 in piazza Libertà: basta portare una tazza, il proprio tè e tanta voglia di condividere un momento speciale con la comunità.

