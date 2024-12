Cronaca

SARONNO / GARBAGNATE MILANESE – Un lutto condiviso fra le comunità di Saronno e Garbagnate Milanese quello per la morte del 35enne Riccardo Tirloni. Residenti a Garbagnate, era stato studente al saronnese Ipsia Parma.

Appassionato tifoso milanista, Tirloni era al volante della sua Kia Sportage che nel tardo pomeriggio di ieri si è scontrata con una Nissan alla periferia fra Cesate, Garbagnate Milanese e Solaro nel Parco Groane, una delle vie, che prende il nome di via 14′ strada, che si addentrano fra i boschi ma che molti percorrono per spostarsi appunto fra queste località, si sbuca in sostanza nei pressi del complesso ospedalieri garbagnatese. Il tragico incidente domenica alle 18.45, uno scontro molto violento: le condizioni di Riccardo sono subito apparse gravissime, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Garbagnate da dove poco dopo è però giunta notizia dell’avvenuto decesso. Fuori pericolo gli altri due feriti, un uomo di 63 anni ed una donna di 50 anni.

