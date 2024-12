Comasco

TURATE – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lunedì 23 dicembre, intorno alle 8:15, sull’autostrada A9, in direzione sud, a circa un chilometro dall’uscita di Turate, nei pressi dell’innesto con l’A36.

Secondo le prime informazioni, l’incidente ha coinvolto cinque autovetture. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre squadre provenienti da Appiano Gentile, Como e Tradate, impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza e nell’estrazione di una persona rimasta incastrata in uno dei veicoli. La vittima estratta è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como.

L’autostrada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Una corsia è stata riaperta intorno alle 9:05 per consentire la ripresa graduale della circolazione.

Sul luogo sono intervenuti l’elisoccorso di Milano, un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello e due ambulanze delle associazioni Azzurra Cadorago e Croce Rossa di Lipomo. Le persone coinvolte, tra cui un uomo di 35 anni e un’altra persona di 33 anni, sono state assistite dai sanitari. Non sono ancora note nel dettaglio le condizioni degli altri coinvolti. Le forze dell’ordine stanno proseguendo i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

