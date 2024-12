iltra2

TRADATE – In occasione delle festività natalizie e di fine anno, il Comune di Tradate comunica le chiusure straordinarie degli Uffici comunali di piazza Mazzini e della biblioteca Frera di via Zara. Ecco il calendario dettagliato per aiutare i cittadini a organizzarsi al meglio.

Uffici comunali di piazza Mazzini

Gli uffici comunali resteranno chiusi nelle seguenti giornate:

Mercoledì 25 dicembre

Giovedì 26 dicembre

Mercoledì 1 gennaio

Lunedì 6 gennaio

Biblioteca Frera e aule studio

La Biblioteca Frera e le aule studio, oltre alla consueta chiusura domenicale e nella mattinata del lunedì, saranno chiuse nei seguenti giorni:

Martedì 24 dicembre : apertura solo al mattino, dalle 9 alle 12.

: apertura solo al mattino, dalle Mercoledì 25 dicembre : chiusura per l’intera giornata

: chiusura per l’intera giornata Giovedì 26 dicembre : chiusura per l’intera giornata

: chiusura per l’intera giornata Lunedì 30 dicembre : chiusura per l’intera giornata

: chiusura per l’intera giornata Martedì 31 dicembre : chiusura per l’intera giornata

: chiusura per l’intera giornata Mercoledì 1 gennaio : chiusura per l’intera giornata

: chiusura per l’intera giornata Lunedì 6 gennaio: chiusura per l’intera giornata

