SARONNO – All’epilogo la stagione 2024 anche per lo sport locale ma non tutto lo scorso weekend hanno riposato in vista del Natale. In campo le squadre di Eccellenza per la 16′ giornata, a tenere banco il derby di Caronno Pertusella fra i locali della Caronnese ed il Fbc Saronno con il netto successo dei locali, 4-1. Altro derby ad una manciata di chilometri di distanza, Meda-Ardor Lazzate 1-4.

Su ilSaronno le parole dell’allenatore saronnese, Fiorenzo Roncari; l’intervista al tecnico della Caronnese, Michele Ferri, e la cronaca play by play del match. E ad uno dei mattatori del match. l’ex saronnese Davide Romeo, autore di una doppietta.

Nel basket, campionato di serie B Nazionale, l’Az Robur Saronno ha messo a segno una preziosa vittoria interna contro il quotato Costa Imola, nel match che si è giocato a mezzogiorno al Palaborsani di Castellanza.

