SARONNO – Il cuore della città si è riempito di musica, allegria e calore sabato 21 dicembre grazie al tanto atteso concerto dei musicanti di San Crispino. Piazza Libertà, illuminata dallalbero di Natale, è stata lo scenario perfetto per un pomeriggio che ha fatto vivere ai cittadini il vero spirito delle feste.

Dalle 16.30 alle 18, grandi e piccini si sono riuniti per godere di una performance musicale che ha regalato emozioni e momenti indimenticabili. La Pro Loco di Saronno ha contribuito a rendere l’atmosfera ancora più speciale, offrendo panettone e cioccolata calda per riscaldare i presenti. Alle 17 l’amministrazione comunale ha portato i propri auguri di buone feste alla comunità, sottolineando l’importanza di iniziative come questa per rafforzare il senso di unità e condivisione.

(foto di Armando Iannone)

