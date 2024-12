Groane

MISINTO – Tutto è pronto per il tradizionale falò di Natale, che si accenderà nella notte della Vigilia. L’evento, organizzato dalle associazioni locali con il supporto dell’amministrazione comunale, si svolgerà dopo la messa delle 22,30 nella zona del parcheggio di via Dante, nei pressi della chiesa parrocchiale di via San Siro. Come tradizione il falò sarà un momento di confronto e collaborazione per i 18enni, ossia i coscritti del 2005.

La serata sarà arricchita da cibo, bevande calde come il vin brulé e momenti di intrattenimento per tutti i partecipanti. Un’occasione conviviale per riscaldarsi insieme e vivere l’atmosfera natalizia.

Il falò dei coscritti è l’ultimo appuntamento di una serie di iniziative natalizie che hanno animato Misinto. Tra gli eventi di maggiore successo, il “Natale in piazza” dello scorso fine settimana, con mercatini, attività per bambini e musica dal vivo, che ha attirato numerosi visitatori. Il percorso verso il Natale è iniziato l’8 dicembre, con l’accensione dell’albero di Natale in piazza e i mercatini a Cascina Nuova, seguiti dall’apertura del Beer Christmas Village.

L’atmosfera di festa culminerà con il falò della Vigilia, un evento che ogni anno richiama l’intera comunità per celebrare insieme l’arrivo del Natale.

