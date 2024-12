Lazzate

LAZZATE – Anche quest’anno, la notte della vigilia di Natale a Lazzate si tinge di calore, sapori e convivialità grazie all’immancabile appuntamento con la büsèca, la tradizionale trippa lombarda. Il sindaco Andrea Monti ha confermato che tutto è pronto per accogliere i cittadini e i visitatori nella magica cornice della piazza centrale del paese.

A mezzanotte, subito dopo le celebrazioni religiose, le associazioni e i volontari di Lazzate offriranno una degustazione gratuita che comprende non solo la büsèca, ma anche vin brûlé, panettone, lenticchie e altre delizie. Sarà un’occasione per ritrovarsi, scambiarsi auguri e festeggiare insieme il Natale in un clima di allegria e condivisione. “La büsèca è quasi pronta,” ha annunciato il sindaco Monti sui social, invitando tutta la comunità a partecipare. “Con le associazioni e i nostri volontari vi aspettiamo a mezzanotte in piazza a Lazzate! Si mangia e si beve per festeggiare il Natale.”

Un evento che ormai è diventato un simbolo del Natale a Lazzate, capace di unire la tradizione culinaria locale con il calore umano, per un momento che scalda il cuore e lo spirito, nonostante il freddo invernale.

(foto: la büsèca in cottura)

24122024