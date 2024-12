Calcio

SARONNO – Avevo guidato come allenatore il Fbc Saronno, con ottimi risultati, per una carriera da direttore sportivo, l’anno scorso e nella prima parte di questa stagione alla testa della squadra rivelazione dell’Eccellenza, la Milanese. Ora per Umberto Cortelazzi, rimasto sempre affezionato ai colori biancocelesti, la carriera prosegue con il Ponte San Pietro.

Ecco il comunicato ufficiale del club bergamasco, attualmente terzo in classifica nel girone B di Eccellenza.

Ac Ponte San Pietro comunica di avere affidato l’incarico di direttore sportivo ad Umberto Cortellazzi. Classe 1971, vanta una grande esperienza come allenatore dove ha iniziato nel 1997 dalla terza categoria fino ad arrivare in Serie D vincendo ben sei campionati. In Serie D ha allenato il Renate, Caratese, Pro Sesto e Seregno. Ha iniziato la carriera di direttore sportivo a metà della stagione 2022/2023 nella società Football Club Milanese 1902 dove è rimasto fino al 10 dicembre scorso. Al nuovo ds vanno il più caloroso benvenuto ed i migliori auguri di un proficuo lavoro.

(foto: a destra, Umberto Cortelazzi)

