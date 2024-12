Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – “Ringraziamo quelle brave persone che nel fine settimana ci hanno rubato tutte le nostre attrezzature, motoseghe, motopompe, argano e altro“. Con ironia dal Gruppo di Protezione civile di Caronno Pertusella commentano quanto avvenuto nottetempo nella loro sede di via Galilei.

Ci auguriamo, proseguono dalla Prociv, “che in questi giorni di festa non ci siamo emergenze perché purtroppo senza strumenti non saremo in grado di intervenire, il danno causato non è solo quello a noi volontari ma a tutta la comunità, nonostante questo regalo poco gradito auguriamo a tutti buon Natale”.

(foto: un armadio nella sede di via Galilei della Prociv di Caronno Pertusella, è stato completamente svuotato dai ladri entrati in azione nella notte)

