Groane

CERIANO LAGHETTO -È stato ripristinato in meno di tre giorni lavorativi l’impianto semaforico di via Mazzini, che regola le intersezioni con via Sant’Ambrogio e con via Giotto e che era stato abbattuto a causa di un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi.

Un’auto fuori controllo è finita contro una delle paline di sostegno delle lanterne, abbattendola e provocando gravi danni a tutto l’impianto. Per fortuna l’incidente stradale, che per la dinamica ricostruita dalle forze dell’ordine avrebbe potuto avere conseguenze tragiche, ha provocato solo danni, seppur ingenti, alle cose, ovvero l’auto coinvolta e, appunto, l’intero impianto semaforico.

Il tipo di danno provocato non ha reso possibile neppure il ripristino in emergenza con le luci lampeggianti ma si è reso necessario provvedere subito all’acquisto di un nuovo impianto con sostituzione di lanterna e centralina. Impensabile, infatti, lasciare per troppo tempo l’incrocio sprovvisto di indicazioni luminose, considerando il punto particolarmente a rischio della viabilità e l’approssimarsi delle festività natalizie che avrebbero fatto rischiare un rallentamento dell’operatività sia sul fronte comunale che su quello delle imprese fornitrici. Il sindaco Massimiliano Occa, con il consigliere comunale alle manutenzioni, Massimo Fatiga e il comandante della polizia locale, Claudio Cardea, si sono attivati subito, fin dalla giornata di domenica, per cercare di trovare una soluzione in tempi rapidissimi e già nel primo pomeriggio di mercoledì l’impianto semaforico è stato ripristinato e l’incrocio rimesso in sicurezza.

Naturalmente, il costo delle operazioni di ripristino dell’impianto danneggiato sarà addebitato all’assicurazione del veicolo che ha provocato l’incidente, rilevato nella notte da una pattuglia di carabinieri, che ha fornito poi i dati all’Amministrazione comunale per l’avvio delle pratiche di risarcimento.

