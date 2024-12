iltra2

VENEGONO INFERIORE – In occasione delle festività natalizie, il Comune di Venegono Inferiore comunica alcune importanti variazioni relative ai centri di raccolta, agli uffici comunali e ai ritiri porta a porta.

Chiusure

I centri di raccolta e gli uffici comunali resteranno chiusi nelle seguenti giornate:

Lunedì 25 dicembre

Martedì 26 dicembre

Lunedì 1 gennaio

Modifiche ai ritiri porta a porta

Per garantire la regolarità del servizio, i ritiri previsti per i giorni festivi saranno modificati come segue:

I ritiri del 25 dicembre saranno anticipati al giorno precedente o posticipati al giorno successivo , in base al calendario del proprio comune.

saranno o , in base al calendario del proprio comune. Lo stesso criterio sarà applicato per i ritiri del 1 gennaio.

Si invita pertanto la cittadinanza a consultare il calendario dei ritiri per evitare disguidi.

Auguri del Comune

L’amministrazione comunale augura a tutti buone feste, da vivere con serenità, gioia e attenzione all’ambiente. Un invito a proseguire con comportamenti virtuosi anche durante le festività per mantenere Venegono Inferiore sempre pulita e accogliente.

24122024